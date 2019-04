Demokrater ber FBI undersøke sikkerhetshull ved Trumps golfsted

utenriks

Senator Chuck Schumer er blant demokratene som i et brev til FBI-sjef Christopher Wray oppfordrer FBI til å undersøke sikkerheten ved president Donald Trumps golfsted Mar-a-Lago i Florida.

– Hendelsen vekker alvorlige spørsmål om brister i sikkerheten ved Mar-a-lago, som utenlandske etterretningstjenester angivelig har pekt ut som et mål, skriver Schumer og de andre demokratene.

32 år gamle Yujing Zhang ble pågrepet tirsdag etter å ha løyet om hvem hun var for å slippe inn på golfstedet.

Hun er siktet for å ha avgitt falsk forklaring og for å ha tatt seg ulovlig inn på et avgrenset område.

Zhang hadde fire mobiltelefoner med seg, en bærbar datamaskin, en ekstern harddisk og en USB-pinne med skadelig programvare.

