Stoltenberg snakket om 22. juli i Kongressen

– Noen av dere her i dag har blitt direkte berørt av terrorisme og mistet mange venner og kjære. Dere kjenner til terrorismens virkelighet. Det gjør jeg også. Jeg var statsminister i Norge den 22. juli 2011 – en dato som for alltid til være til skjensel for mitt lands historie, sa Stoltenberg fra talerstolen.

Videre fortalte han om hvordan 77 mennesker ble drept i regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya.

– Det var den mørkeste dagen i Norges historie siden 2. verdenskrig, og det var den mørkeste dagen i mitt liv, sa den tidligere Arbeiderpartiet-lederen til en stille og alvorspreget forsamling.

– Våre verdier vil seire. Frihet vil seire over undertrykkelse. Toleranse fremfor intoleranse. Og kjærlighet vil alltid seire over hat, sa han og mottok stående applaus fra forsamlingen.

– Jeg ser dette i blomstene som ble lagt utenfor moskeer i Christchurch i New Zealand. Jeg ser det i livene til de unge overlevende fra angrepene i Norge, fortsatte han.

Stoltenberg ga også amerikanerne ros for hvordan de taklet terrorangrepene 11. september 2001.

– Jeg ser det også i New York og Washington – to urokkelige byer. Byer som ikke lot seg skremme eller beseire, men som vokste seg sterkere enn noensinne etter grusomhetene den morgenen i september, sa Stoltenberg.

