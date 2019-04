Nå er Stoltenberg styrket

utenriks

Først fikk han en overraskende ny forlengelse som NATO-sjef.

Så kom han til USA og ble hemningsløst hyllet av både president Donald Trump og de folkevalgte i Kongressen.

Det setter Stoltenberg i en sterk posisjon når alliansen nå runder 70 år.

Får skryt hjemmefra

Torsdag ble 70-årsdagen høytidelig markert med utenriksministermøte i Washington.

Der var også utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på plass. Hun mener Stoltenberg nå står «veldig sterkt» i NATO.

– Det er et tydelig signal at han får ytterligere to års forlengelse. Han gjør en veldig solid jobb for alliansen. I en tid som er preget av mye usikkerhet, tror jeg det er mange som ser verdien av å ha en erfaren generalsekretær som kjenner aktørene og det sikkerhetspolitiske bildet godt, sier Eriksen Søreide til NTB.

Noen ulempe for Norge er det heller ikke.

– Han har en bakgrunn og en forståelse for utfordringene i våre nærområder som er viktig for oss, og vi har naturlig nok en veldig god dialog.

Forlenget to ganger

Stoltenberg har ledet NATO siden 2014. I utgangspunktet ble han valgt inn for fire år. Så ble perioden forlenget med to år til 2020.

Og i forrige uke kom nyheten om enda en forlengelse – nå til 2022.

Det gjør Stoltenberg til den nest lengstsittende generalsekretæren i NATOs historie.

Innad i alliansen får nordmannen skryt for å være usedvanlig dyktig til å bygge konsensus i en allianse som de siste årene har knaket i sammenføyningene.

«Trump-hviskeren»

Da han besøkte USAs president Donald Trump i Det hvite hus tirsdag denne uka, var tonen så god at Politico ga Stoltenberg tilnavnet «Trump-hviskeren» etterpå.

Opprinnelig var det Frankrikes president Emmanuel Macron som ble kalt Europas Trump-hvisker. Men franskmannens bestrebelser mislyktes, og han klarte verken å få Trump til å bli værende i Parisavtalen eller å få ham til å droppe planene om å heve tollen på stål og aluminium.

Stoltenberg, derimot, ser ut til å ha skjønt hva Trump vil ha: smiger.

Skryt til sjefen

– Vi kommer veldig godt overens, sa Trump da han tok imot Stoltenberg.

– Jeg syns han er en fabelaktig leder.

Presidenten trakk spesielt fram det at Stoltenberg har gitt Trump mye av æren for å ha fått europeiske allierte til å begynne å legge mer penger på bordet i NATO.

– Mange folk liker ikke å gi ros. Mediene, for eksempel, gir meg aldri ros. Men han roste meg, sa en tydelig begeistret Trump.

Stoltenberg har gjentatte ganger sagt at han mener Trumps klare budskap til Europa har hatt en reell effekt.

Men når forsvarsbudsjettene har økt, skyldes det også et Russland som er blitt mer truende.

Ingen diplomat

Selv avviser Stoltenberg at det er hans diplomatiske ferdigheter som holder alliansen sammen.

– Jeg opplever først og fremst at jeg bruker mine politiske ferdigheter. Jeg har aldri sett på meg selv som diplomat, sier han til norsk presse i Washington.

Stoltenberg sier han som generalsekretær må trekke på all sin politiske erfaring.

– Den erfaringen bruker jeg nå i NATO for å holde NATO sammen, for å bidra til å redusere spenning og fare for konflikt og ta vare på det aller viktigste – fred.

(©NTB)