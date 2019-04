Macron vil granske Frankrikes rolle i folkemordet i Rwanda

utenriks

Macron har utnevnt en kommisjon på åtte historikere og granskere som skal undersøke Frankrikes arkiver om folkemordet.

Over 800.000 tutsier i Rwanda ble massakrert mellom april og juli 1994 i et folkemord gjennomført av hæren og hutumilitser.

Rwandiske myndigheter har anklaget Frankrike for å ha støttet huturegimet og bidratt med trening av soldater og militsene som sto bak drapene på tutsi-minoriteten og moderate hutuer.

Franske myndigheter har avvist at landet var involvert, men under et besøk i Kigali i 2010 innrømmet tidligere president Nicolas Sarkozy at Frankrike hadde begått alvorlige feil.

