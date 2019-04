Mann som ville hevne New Zealand-angrepet er pågrepet i USA

utenriks

Det opplyser lokale myndigheter.

21-åringen møtte torsdag i retten anklaget for besittelse av skytevåpen, ulovlig bruk av stoff, og for å spre falske påstander om nasjonal og internasjonal terrorisme.

Albaneren har vært i politiets søkelys en stund og ble første gang avhørt i 2018.

Planla angrep mot USA

I januar i år kom 21-åringen i kontakt med en politiinformant. Til ham fortalte han om sine ønsker om kjempe med terrororganisasjonen i Irak og Syria.

Han fortalte også at han planla et angrep mot USAs militæranlegg, rekrutteringssenter, regjeringsbygg, homofile klubber eller et jødisk tempel.

I ettertid sa han at han ikke ville gjennomføre angrepene på amerikansk jord fordi han fikk statsborgerskap i USA.

Ville skyte mot hotell

Etter angrepene i New Zealand skal 21-åringen ha sagt «jeg skal angripe tilfeldige personer og hevne blodet», i en samtale med informanten.

Etterpå kjøpte han en rifle.

En annen informant gjorde tirsdag et opptak av albaneren da han til sin doplanger sa at det kunne hende han kom til å dø dagen etter, fordi han ville «skyte løs» mot et hotell han ble kastet ut fra.

Onsdag leide han en M1A-rifle, men ble arrestert da han fikk den utlevert.

Mannen sitter i varetekt.

