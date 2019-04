Ny feil avdekket på Boeings 737 MAX-fly

utenriks

Det dreier seg om en «relativt liten feil», uttalte Boeing-talsmann Charles Bickers fredag.

En ny versjon av programvaren er allerede underveis, la han til.

Bickers sa feilen som nå er oppdaget, ikke har noen tilknytning til programvaren MCAS, som Boeing også er i gang med å rette opp.

En feil i MCAS-programvaren mistenkes for å ha vært en medvirkende årsak til at to fly av typen 737 MAX 8 har styrtet i Indonesia og Etiopia. Etter forrige måneds styrt i Etiopia har luftfartsmyndigheter verden rundt satt alle fly av typen på bakken, i påvente av at årsaken til flystyrtene er klarlagt og programvareoppdateringer er på plass.

Avsløringen av den nye feilen kan være en årsak til at Boeing ser ut til å forlenge tidsrammen for å gi flyene grønt lys igjen, ifølge AP.

