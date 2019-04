Tusk foreslår ett års fleksibel utsettelse av brexit

utenriks

Tusks plan åpner for at Storbritannia kan forlate EU tidligere om Parlamentet godtar en avtale med EU. Planen må eventuelt godkjennes av EU-lederne på et toppmøte nest uke.

De konservative og Labour fortsetter fredag samtalene de startet onsdag for å bli enige om en felles støtte til avtalen May har forhandlet fram med EU. Regjeringsadvokat Geoffrey Cox mener det blir en lang brexit-utsettelse om de to mislykkes, ifølge BBC.

Statsminister Theresa May har sagt at en utsettelse blir nødvendig om det skal bli mulig å unngå en hard brexit uten en avtale. Både EU og et flertall av de britiske parlamentarikerne er sterkt imot en hard brexit på grunn av kaoset det trolig vil medføre.

(©NTB)