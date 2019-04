Thailandsk opposisjonspolitiker siktet for opprør

utenriks

Milliardæren Thanathorn Juangroongruangkit er leder for Framtiden framover-partiet som har som et av sine fremste programposter at de militære skal fjernes fra politikken.

Partiet sluttet seg til en koalisjon med seks andre partier som krever retten til å danne regjering i stedet for dagens militærjunta.

Thanathorn var innkalt til politiet lørdag i forbindelse med anklager om opprørsforsøk under en demonstrasjon mot juntaen i 2015.

Hundrevis av hans tilhengere stilte opp utenfor politistasjonen i sentrum av Bangkok og ropte slagord som «Redd Thanathorn» og «Ut med de militære».

Samtidig tvitret han og medarbeidere bilder av seansen inne i politistasjonen, der Thanathorn måtte avgi fingeravtrykk mens representanter for FN og utenlandske ambassader var vitner.

Over to timer senere kom han ut og kunngjorde at han var siktet for oppvigleri og ulovlig protest i 2015.

