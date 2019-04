Erdogans parti krever omtelling i hele Istanbul

utenriks

Resultatet fra lokalvalget i Tyrkia forrige helg viste at opposisjonspartiet CHP hadde vunnet i både Istanbul og i hovedstaden Ankara.

Regjeringspartiet AKP, partiet til president Recep Tayyip Erdogan, godtok ikke det og krevde omtelling i Istanbul. Omtellingen pågikk i flere av byens valgdistrikter søndag, og foreløpige resultater antyder fortsatt flertall for CHP.

En talsmann for AKP krever dermed at stemmesedler i samtlige av de 39 valgdistriktene i Istanbul må telles på nytt. Først da vil AKP innrømme valgnederlag dersom det viser seg at CHP har fått flest stemmer, sier talsmannen.

Å tape Istanbul vil være et stort nederlag for president Erdogan, som la fundamentet for sin politiske karriere som ordfører i byen før han ble landets statsminister og deretter president.

(©NTB)