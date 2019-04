Brexitsamtalene fortsetter i London

utenriks

– Vi har ikke flertall i Parlamentet, så vi er nødt til å se mot andre partier for å nå fram til en enighet som kan få brexit over målstreken, sa Hunt på vei inn til EUs utenriksministermøte i Luxembourg mandag.

– Du kan ikke gå inn i slike forhandlinger med store absolutte krav. Da er det ingen vits i å holde samtalene, fortsatte han.

Den konservative toryregjeringen har vært i samtaler med Labour i en drøy uke for å forsøke å finne et tverrpolitisk forlik om brexit. Men lekkasjer fra møterommene tyder på at regjeringen så langt har vegret seg for å inngå reelle kompromisser.

Hunt lover på sin side at toryene vil gjøre «alt de kan» for å nå enighet.

– Theresa May vil snu alle steiner for å forsøke å løse brexit, sier han.

Labours ønske er en mykere brexit, med tettere tilknytning til EU etter skilsmissen enn regjeringen har lagt opp til. Samtalene har spesielt dreid seg om Labours ønske om en tollunion med EU.

Denne ideen har splittet toryene fordi en tollunion vil gjøre det umulig for britene å føre en uavhengig handelspolitikk etter brexit.

