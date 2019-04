Tyrkia avviser EU-kommisjonens kritikk om lokalvalget

utenriks

Resultatet fra lokalvalget i Tyrkia forrige helg viste at opposisjonspartiet CHP hadde vunnet i både Istanbul og i hovedstaden Ankara.

President Recep Tayyip Erdogans parti AKP har imidlertid krevd omtelling i alle valgdistrikter i Istanbul og har klagd inn resultatet i Ankara.

– Frans Timmermans' kommentarer var overraskende, skuffende og viser dobbeltmoralen i EU, sa talsperson Hami Aksoy Tyrkias utenriksdepartement.

Han mener klageperioden som valgkommisjonen har satt, bør respekteres.

Foreløpig har AKP fått godkjent at det holdes omtelling i minst 18 av de 39 valgdistriktene i Istanbul.

Ifølge CHP er over 70 prosent av disse omtellingene allerede fullført. Foreløpige resultater antyder fortsatt flertall for CHP.

Det er ennå ikke ennå avgjort hvor mange av distriktene som blir talt opp på nytt i Ankara.

En talsperson for AKP uttalte søndag at partiet først vil innrømme nederlag dersom det viser seg at CHP har fått flest stemmer etter omtellingen.

