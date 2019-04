USAs sikkerhetsminister går av

utenriks

– Sikkerhetsministeren skal forlate hennes stilling. Jeg ønsker å takke henne, skriver presidenten på Twitter.

Ny sjef for sikkerhetsdepartementet DHS blir Kevin McAleenan, som hittil har vært sjef for USAs toll- og grensesikkerhetsbyrå CBP.

– Jeg har tro på at Kevin kan gjøre en god jobb, skriver Trump.

Det har vært spenninger mellom Nielsen og Det hvite hus helt siden hun fikk ministerjobben i 2017. Hun skal ha blitt frustrert over det hun så på som manglende støtte fra andre departementer og økende innblanding fra Trumps støttespillere, skriver nyhetsbyrået AP.

Nielsens styrket statusen sin i Det hvite hus under nedstengningen av offentlig sektor i vinter, men spenningene har igjen blusset opp idet Trump har forsøkt å gjenvinne kontroll over innvandringssaken i forkant av 2020-valget. Fredag reiste Nielsen sammen med Trump til USAs grense mot Mexico for å møte grensevakter og lokal politi.

Hun har blitt sett på som en motstander av de hardeste innvandringstiltakene til Trump og hans støttespillere, spesielt Stephen Miller, både knyttet til Mexico-grensen og endringer av migranters beskyttelsesstatus.

