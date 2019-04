Frode Berg på plass i retten igjen

utenriks

Bergs russiske advokat, Ilja Novikov, sier til NRK at nordmannen kommer til å gjenta at han ikke erkjenner skyld.

Samme dag som prosedyrene i rettssaken møter statsminister Erna Solberg Russlands president Vladimir Putin i St. Petersburg. Spionsaken ble også et tema da Solberg møtte pressen.

– Vi har ett overordnet mål, det er å ivareta Frode Bergs interesser. Det er en vanskelig situasjon for Frode Berg og hans familie. Det betyr også at vi i liten grad kommer til å kommentere dette, sa Solberg til norsk presse.

Frode Berg (63) risikerer mellom ti og tjue års fengsel. Rettssaken mot ham ble i praksis innledet og avsluttet i midten av forrige uke, med Bergs forklaring, vitneavhør og bevisførsel. Etter prosedyrene tirsdag er planen at dom og straffeutmåling vil komme allerede tirsdag 16. april.

Den tidligere grenseinspektøren ble pågrepet utenfor hotellet sitt i Moskva 5. desember 2017 med 3.000 euro i kontanter på seg. Han har erkjent at han hadde hatt kontakt med norsk etterretning og at han hadde overlevert penger i Moskva på adresser han hadde fått oppgitt av kontakter i Norge, men Berg hadde ingen formening om at dette var ledd i spionasje, ifølge hans norske forsvarer Brynjulf Risnes.

