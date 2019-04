Iran slår tilbake – anklager USA for verdensterrorisme

utenriks

Mandagens nyhet har ført til en rekke antiamerikanske reaksjoner i Iran. Det er første gang noensinne at USA terrorstempler et annet lands væpnede styrker. Revolusjonsgarden er en iransk elitestyrke med over 100.000 soldater.

– Hvem er dere som stempler revolusjonære institusjoner som terrorister? sa Irans president Hassan Rouhani i en direktesendt tale tirsdag.

– Dere ønsker å bruke terrorgrupper som et redskap mot land i regionen, dere er lederen for verdensterrorisme. Hvem oppmuntrer til terror i dagens verden? Hvem ønsket å bruke ISIS (IS) som et redskap? fortsatte Rouhani og anklaget USA for å holde IS-ledere skjult.

Talen ble holdt i forbindelse med Irans nasjonale dag for kjernefysisk teknologi. Her framholdt Rouhani også at Revolusjonsgarden har bekjempet terror helt siden den ble etablert i forbindelse med den islamske revolusjonen i 1979.

– En gave til Netanyahu

En av de første reaksjonene fra Iran kom via en Twitter-melding fra utenriksminister Javad Zarif mandag. Her kalte han den amerikanske beslutningen for en gave til Israels statsminister Benjamin Netanyahu før tirsdagens valg.

Netanyahu takket på sin side president Donald Trump for vedtaket.

– Nok en gang sørger du for å beskytte verden mot iransk aggresjon og terrorisme, skrev den israelske statsministeren på Twitter.

Ros i Riyadh

I Saudi-Arabia er det også stor tilfredshet med terrorstemplingen. Den er ifølge en kilde i utenriksdepartementet et «praktisk og seriøst» tiltak for å slå ned på iransk innblanding i regionen, ifølge landets offisielle nyhetsbyrå.

Iran og Saudi-Arabia konkurrerer om innflytelse i Midtøsten og har støttet ulike parter i en rekke konflikter, blant annet i Jemen og Syria.

Raser mot USA

Men i Teheran bidrar den til å styrke antiamerikanske følelser. Tirsdag ropte politikere i nasjonalforsamlingen «død over USA», og flere av dem hadde også ikledd seg uniformen til Revolusjonsgarden, ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars.

Nasjonalforsamlingens leder Ali Larijani kaller USAs avgjørelse «et høydepunkt av dumhet og uvitenhet».

Trump-administrasjonens beslutning innebærer at enhver institusjon eller person i USA som samhandler med garden, vil bli straffeforfulgt.

(©NTB)