utenriks

Den italienske regjeringen hadde møte tirsdag for å godkjenne et dokument som skal være underlaget når arbeidet med 2020-budsjettet tar til. Her nedfelles blant annet målene for økonomisk vekst og budsjettunderskudd.

Bare timer før møtet i Roma kunngjorde Det internasjonale pengefondet (IMF) at de bare venter en vekst på 0,1 prosent i den italienske økonomien i år.

De regner også med at budsjettunderskuddet vokser til 2,7 prosent av bruttonasjonalproduktet.

