Forskere har tatt det første bildet av et svart hull

– Vi har sett det vi trodde ikke var mulig å se. Vi har sett og tatt bilde av et svart hull. Her er det, sa Sheperd Doeleman fra Harvard-universitetet, en av forskerne bak den vitenskapelige bragden.

Jessica Dempsey, en annen av forskerne bak gjennombruddet, sier den lysende ringen minner henne om Saurons øye fra Ringenes Herre-filmene. Hun er tilknyttet East Asian Observatory på Hawaii,

Bildet ble presentert på parallelle pressekonferanser i Brussel, Lyngby, Santiago, Shanghai, Tokyo, Tapei og Washington onsdag.

Fjern galakse

Det svarte hullet som er avbildet, ligger i sentrum av galaksen M87. Det viser en lysende ring som formes når lyset bøyes i den intense gravitasjonen rundt det svarte hullet, som er 6,5 milliarder ganger mer massivt enn vår egen sol, skriver EHT på sin Twitter-konto.

Forskernes teorier går ut på at svarte hull finnes i flere størrelser. De minste dannes når stjerner brenner ut og kollapser. Opprinnelsen til de aller største, såkalte supermassive svarte hull, er mer mystisk. De finnes i sentrum av de fleste galakser, inkludert vår egen, Melkeveien.

Inne i de svarte hullene finnes kollapset materie som er så tett og tung at ingenting, selv ikke lys, kan unnslippe gravitasjonen. Området omkring der ingenting, verken lys eller materie, kan unnslippe, kalles hendelseshorisonten.

Mye som nærmer seg et svart hull, forsvinner forbi horisonten, men det onsdagens bilde faktisk viser, er materie som sirkler rundt objektet, akkurat langt nok unna til å være på den sikre siden. Dempsey omtaler det som «heldig gass og støv».

Fire dager

Bildet er tatt over fire dager, da astronomene var nødt til å ha perfekt vær ved alle observatoriene som var i bruk. Målingene er gjort på bølgelengder som ikke er synlige for det menneskelige øye, så forskerne har lagt farge på bildet for at hullet skal bli synlig.

Forskerne har gransket to kjente svarte hull, både det i M87 og det svarte hullet i sentrum av Melkeveien, som har fått navnet Sagittarius A.

Det svarte hullet i Melkeveien ligger nærmere, men er mindre enn det som nå er fotografert. Objektet i M87 var også lettere å ta bilde av fordi det roterer mye langsommere.

– Vi har jaktet på dette i lang tid. Vi har kommet nærmere og nærmere med bedre teknologi, sier Dempsey.

Einstein

Av alle krefter eller gjenstander i universet som vi ikke kan se med det blotte øyet, er det få ting som har fascinert og frustrert vitenskapsfolk mer enn svarte hull.

Den berømte fysikeren Albert Einstein var den første som forutså de såkalte hullenes eksistens i sin relativitetsteori for omkring hundre år siden.

Til tross for navnet, var det faktisk lyset fra dem som førte til at man oppdaget svarte hull. Etter møysommelig og årelang forskning fant astronomene etter hvert ut at det som på avstand kan se ut som stjerner, faktisk er enorme svarte hull omgitt av gass og plasma.

Nobel-kandidat

Astronomer har lenge drømt om å få se hvordan det ser ut omkring disse hullene som sluker alt i sin nærhet.

Forskere som ikke har deltatt i EHT-prosjektet, antyder at oppdagelsen kan være verdt en nobelpris, på lik linje med den første målingen av gravitasjonsbølger – en annen av Eisteins teorier som i løpet av de siste årene er blitt bekreftet med målinger.

