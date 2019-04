Netanyahu ligger an til knepen valgseier

utenriks

Etter at 95 prosent av stemmene er talt, ligger både Likud og Blått og hvitt an til å få 35 seter hver i Knesset, ifølge parlamentets eget nettsted og TV-stasjonen Kanal 12.

De første valgdagsmålingene la opp til en thriller med et dødt løp mellom blokkene. Men Netanyahu og Likuds blokk så ut til å sikre seg et lite forsprang i de ferskeste målingene.

Dette forspranget ser ut til å ha blitt spist opp igjen, men den sittende statsministeren ligger fortsatt godt an. Netanyahu er ventet å kunne forme en koalisjonsregjering med hjelp fra nasjonalistiske og ultraortodokse allierte som samlet gir ham 65 av 120 seter i Knesset.

Feirer seier

Men et spenningsmoment har oppstått i valgdagsmålingene til et viktig samarbeidsparti for Netanyahu, nemlig Høyrepartiet, som snuser på den gale siden av sperregrensen. Det hindrer ikke Netanyahu fra å ta seieren på forskudd.

– Jeg vil takke våre velgere for en utrolig bragd. Jeg er veldig rørt over at Israel har vist meg tillit for femte gang, sier Netanyahu. – Jeg har begynt samtalene med våre alliansepartier i natt. Nær samtlige har offentlig kunngjort at de vil anbefale meg som statsminister, sier Netanyahu.

To tiår

Netanyahu har vært en dominerende kraft i israelsk politikk de siste tiårene. Han har den siste tiden lent seg på samarbeidet med USAs president Donald Trump, men 69-åringen har også utviklet nye venner i Kina, India og Brasil.

De tilbakevendende korrupsjonsskandalene har imidlertid bidratt til å skape velgertretthet blant israelere. Israelsk politi har i tre år etterforsket Netanyahu og kona for korrupsjon i millionklassen og har anbefalt landets riksadvokat å ta ut tiltale i tre separate saker. Netanyahu avfeier det hele som en heksejakt.

Sterk opposisjon

Men Gantz, en tidligere forsvarssjef som har hatt med seg to andre forsvarstopper i valgkampen, har lyktes med å utfordre Netanyahu på sikkerhetsspørsmål.

Han har i tillegg belyst korrupsjonsanklagene mot den sittende statsministeren, noe som har bidratt til et meget jevnt valg. Netanyahu er ikke den eneste som tok seieren på forskudd.

– Valg har vinnere og tapere. Vi er vinnerne her, sa Gantz da de første valgdagsmålingene kom fram.

