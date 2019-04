Bistandsadvokat ber om at voldtektssaken mot Assange gjenopptas

utenriks

Sverige har siden 2010 etterforsket Assange for voldtekt og seksuelle overgrep som skal ha funnet sted mot to svenske kvinner.

Voldtektssaken ble henlagt i mai 2017, men nå håper bistandsadvokaten til den ene kvinnen at saken gjenopptas.

– Vi kommer til å gjøre alt vi kan for å sikre at etterforskningen gjenopptas slik at Assange kan utleveres til Sverige og straffes for voldtekt, sier bistandsadvokat Elisabeth Massi Fritz til Expressen.

Ifølge advokaten er hennes klient sjokkert over å ha mottatt en nyhet som hun har ventet og håpet på i nesten sju år.

Avisen har også vært i kontakt med den andre kvinne som fikk Assange mistenkt for voldtekt.

– Jeg vil bli veldig skuffet dersom Julian Assange utleveres til USA. For meg har dette aldri handlet om noe annet enn at han må stå til ansvar for sine handlinger mot meg og andre kvinner.

Svensk påtalemyndighet tok ikke stilling til skyldspørsmålet da de avgjorde å legge bort saken i 2017.

Julian Assange har hele tiden avvist voldtektsanklagene.

