Julian Assange pågrepet av britisk politi

utenriks

Meldingen kom like etter at Ecuadors presidentkontor opplyste at landet trekker tilbake beskyttelsen av Assange, som har oppholdt seg i landets ambassade i London siden 2012.

– Julian Assange (47) er pågrepet av tjenestemenn i Ecuadors ambassade på bakgrunn av en arrestordre fra Westminster Magistrates' Court utstedt 29. juni 2012, heter det i en uttalelse fra politiet i London.

De sier de ble invitert inn av myndighetene i Ecuador.

Framstilles

Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt takker regjeringen i Ecuador for samarbeidet i forkant av pågripelsen.

Assange holdes i forvaring ved en politistasjon sentralt i den britiske hovedstaden og skal framstilles for retten så snart det er mulig, skriver politiet videre.

Ecuadors president Lenín Moreno sier Assange har oppført seg uhøflig og aggressivt.

– Det, samt fiendtlige og truende erklæringer fra allierte organisasjoner mot Ecuador, og spesielt overtredelsen av internasjonale traktater, har ført til at en opprettholdelse av asyl for Assange ikke lenger er mulig, sier Moreno i en tale som er lagt ut på Twitter. Moreno sier landet i seks år har beskyttet Assanges menneskerettigheter, og at presidenten arvet situasjonen da han ble valgt.

– Ecuador har fulgt folkeretten og menneskerettighetene, mens Assange gjentatte ganger har krenket dem, sier Moreno.

Seksuelle overgrep

Assange grunnla i 2006 nettstedet WikiLeaks, som har publisert hemmeligstemplet materiale, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

I november 2010 ble han etterlyst av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner. Han ble pågrepet i Storbritannia i desember samme år, men løslatt mot kausjon.

Assange har fryktet utlevering til Sverige og derfra videre til USA, noe som var hans begrunnelse for å søke tilflukt i ambassaden.