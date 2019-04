Kinas inflasjon opp 2,3 prosent

utenriks

Beijing har satt inn tiltak for å forsøke å øke prisveksten de siste månedene, samtidig som landets økonomi preges av handelskonflikten med USA og lav global vekst.

Torsdagens tall viser at tiltakene ser ut til å virke. Inflasjonen på 2,3 prosent fra mars i fjor til mars i år er betraktelig høyere enn nivået målt fra februar i fjor til februar i år, da tallet var 1,5 prosent.

Inflasjonstallene er i tråd med analytikernes forventninger. Men det advares imidlertid om at verdens nest største økonomi fortsatt ikke er på rett kjøl.

– Høyere mat- og oljepriser ga økt inflasjon i forrige måned, men det bredere prispresset er fortsatt dempet, sier Julian Evans-Pritchard i Capital Economics.

Det internasjonale pengefondet (IMF) oppjusterte tirsdag sin vekstprognose for Kina fra 6,2 til 6,3 prosent for inneværende år. IMF peker på at myndighetenes stimuleringstiltak begynner å virke.

Veksten i Kinas økonomi falt til 6,6 prosent i fjor, det laveste nivået på nesten tre tiår. Beijing uttalte i forrige måned at målet for i år er en vekst på mellom 6 og 6,5 prosent.

Denne uken har Kina og USA holdt en ny runde handelssamtaler i Washington. USAs finansminister Steven Mnuchin sier det ble gjort fremgang på flere områder, blant annet enighet om mekanismer som skal danne grunnlag for en framtidig handelsavtale.

