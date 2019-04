Reuters: Sudans president Bashir går av

utenriks

Uttalelsen kom torsdag formiddag etter at statlig radio og fjernsyn tidlig på morgenen meldte at den sudanske hæren snart ville komme med en «viktig uttalelse».

Rykter gikk da om et kupp, og flyplassen i Khartoum skal være stengt. Flere regionale medier erfarte i morgentimene at Bashir hadde gått av.

To høytstående tjenestefolk sier til AP at hæren har tvunget Bashir til å gå av. Omstendighetene rundt den angivelige avsettelsen er uklare, og Bashir har selv ikke vist seg.

Den ventede uttalelsen fra hæren lot fortsatt vente på seg torsdag formiddag, angivelig fordi det skal være uenigheter om sammensetningen av et overgangsråd.

– Omringet

Tusenvis av demonstranter var samlet utenfor hærens hovedkvarter i hovedstaden Khartoum, med krav om presidentens avgang. Demonstranter på stedet oppfordrer hovedstadens innbyggere til å samle seg.

Øyenvitner opplyser til nyhetsbyrået AFP at flere militære kjøretøyer med soldater ankom hærens hovedkvarter i de tidlige morgentimene. Det samme hovedkvarteret er president Bashirs residens, og forsvarsdepartementet holder også til i bygningen. En militærkilde opplyser til DPA at pansrede kjøretøy har omringet stedet.

Samtidig melder øyenvitner om at et team med soldater i morgentimene har foretatt en razzia mot kontorene til en islamistgruppe som utgjør Bashirs regjerende partis ideologiske fløy.

Demonstrasjoner

Demonstranter har oppholdt seg utenfor i fem dager og har slått leir der. Det er blant annet blitt tatt i bruk tåregass mot dem, men de har likevel holdt stand. I alt skal 15 mennesker være drept i sammenstøt og uro de fire siste dagene.

Omfattende demonstrasjoner har pågått i landet siden desember, da prisene på brød og drivstoff ble økt. Totalt skal omkring 50 mennesker ha blitt drept i uro og sammenstøt.

Bashir har styrt Sudan i 30 år, og demonstrantene har forsøkt å få hæren til å stille seg bak kravet om at han må gå av.

Folkemord

USA og Storbritannia har bedt sudanske myndigheter om å svare på demonstrantenes krav, og de to landene har også bedt myndighetene om å unngå bruk av vold.

75 år gamle Bashir har vært statsleder i Sudan siden han tok makten i et kupp i 1989. I 2010 siktet Den internasjonale straffedomstolen (ICC) ham for folkemord og krigsforbrytelser under konflikten i Darfur. ICC utstedte da også arrestordre på ham.

