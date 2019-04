Taliban forbyr Røde Kors og WHO i Afghanistan

utenriks

ICRC har ikke handlet i tråd med avtaler, heter det i en uttalelse fra Taliban.

Opprørsgruppa, som kontrollerer om lag halvparten av landet, hevder også at WHO har opptrådt mistenkelig i forbindelse med vaksinasjonsarbeid.

Taliban har dermed besluttet å «forby disse to organisasjonene over hele landet inntil videre», opplyser de, og understreker at de dermed ikke kan garantere for sikkerheten til hjelpearbeiderne.

– Vi bekrefter kunngjøringen og har innstilt vårt arbeid i landet ettersom sikkerhetsgarantiene opphører, sier talsperson Robin Waudo i ICRC.

Organisasjonen jobber med å komme i kontakt med Taliban for å holde bilaterale og konfidensielle samtaler, opplyser Waudo videre.

Taliban annullerte i august en «sikkerhetsavtale» med ICRC, som da innstilte arbeidet sitt. Ifølge Taliban gjenopptok organisasjonen arbeidet i oktober som følge av samtaler mellom partene.

