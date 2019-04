Tidligere Obama-rådgiver siktet i Mueller-etterforskning

utenriks

Han er tiltalt for å ha gitt falske forklaringer og for å skjule vesentlig informasjon i forbindelse med aktiviteter på vegne av Ukraina, skriver det amerikanske justisdepartementet i en uttalelse.

Han kan bli dømt til inntil fem års fengsel.

Saken mot Craig, som er tidligere rådgiver i Det hvite hus under Barack Obama, er et ledd i Russland-etterforskningen ledet av spesialetterforsker Robert Mueller.

Han er den første demokraten som blir siktet i en sak knyttet til Muellers etterforskning. Han er også den første til å bli siktet etter at Mueller leverte rapporten om Russland-etterforskningen til justisminister William Barr.

Minst 34 personer og tre virksomheter har enten erklært seg skyldig, blitt siktet eller på en eller annen måte kommet i søkelyset i forbindelse med etterforskningen. Flere medarbeidere i Trumps valgkampapparat har blitt felt av Muellers team, deriblant tidligere valgkampsjef Paul Manafort.

Tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har erkjent å ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Trump ble innsatt som president.

Trumps tidligere rådgiver Roger Stone er tiltalt for å ha løyet for Kongressen, for å ha påvirket vitner og for å ha motarbeidet rettsvesenet i forbindelse med sin kontakt med WikiLeaks og hackingen av Demokratenes eposter.

