Sudans militærjunta: Bashir blir ikke utlevert

Bashir skal stilles for retten i hjemlandet, foran nasjonen, opplyste generaloberst Omar Zein Abedeen på en pressekonferanse i hovedstaden Khartoum fredag.

Bashir ble i 2010 siktet av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) for folkemord og krigsforbrytelser under konflikten i Darfur. ICC utstedte da også arrestordre på ham.

75 år gamle Bashir var statsleder i Sudan fra han tok makten i et kupp i 1989 og fram til torsdag, da han ble avsatt under et militærkupp.

Abedeen forsvarte fredag avsettelsen av Bashir og sier det «ikke var et kupp», men svar på krav fra folket.

Myndighetene i Sudan økte i desember prisene på brød og drivstoff, noe som utløste demonstrasjoner som har pågått helt fram til nå. Totalt skal omkring 50 mennesker ha blitt drept i uroen.

