Britisk beklagelse på 100-årsdag for massakre i India

Den 13. april 1919 åpnet britiske soldater ild mot 10.000 ubevæpnede mennesker i Amritsar nord i India. Flere hundre mennesker ble drept.

Lørdag deltok den britiske utsendingen til India, høykommissær Dominic Asquith, på en minnemarkering for dem som ble drept og såret mens de demonstrerte for uavhengighet fra den britiske kolonimakten. Hendelsen førte til at kravet om uavhengighet ble enda sterkere, samtidig som den undergravde tilliten til den britiske kolonimakten.

– Vemmelsen som vi følte på den tiden, er like sterk i dag, sa Asquith under en markering ved minnelunden Jallianwala Bagh.

– Jeg vil be dere respektere det jeg kom hit for å gjøre, som er å minnes de som døde for 100 år siden, og å uttrykke beklagelse på vegne av den britiske regjeringen og det britiske folket, sa Asquith under seremonien i parken der massakren skjedde.

Skjøt uten forvarsel

Amritsar-massakren er en av de verste grusomhetene som ble begått i britisk kolonihistorie. De britiske soldatene åpnet ild uten forvarsel etter at de hadde sperret utgangen til parken. Antall drepte er fortsatt uvisst.

Mange forsøkte å flykte over de høye murene i parken. Andre hoppet ned i en åpen brønn på stedet, mens soldatene skjøt rundt seg.

Indiske myndigheter mener at nærmere 1.000 mennesker ble drept, mens andre anslag lyder på 300–400 mennesker.

Ønsker klar unnskyldning

Statsminister Theresa May sa onsdag at drapene er et «skamfullt arr» i britisk-indisk historie, men hun kom ikke med en formell unnskyldning, og indiske tjenestemenn var ikke fornøyd.

Heller ikke Mays forgjenger David Cameron kom med en direkte unnskyldning, men under et besøk i 2013 kalte han massakren for «dypt skammelig».

I 1997 la dronning Elizabeth en krans på stedet, men det var hennes mann, prins Philip, som stjal oppmerksomheten ved å si at de indiske dødstallene var meget overdrevne.

