Sudans sikkerhetssjef går av – protestene fortsetter

Gosh har ledet landets fryktede etterretnings- og sikkerhetstjeneste.

Lørdag opplyste juntaen at lederen for det militære overgangsrådet, Abdel Fattah al-Burhan, har akseptert at han går av.

Men demonstrantene i Khartoum ser ikke ut til å ha noen planer om å gi seg. Lørdag tok tusenvis av personer seg fram til militærets hovedkvarter, noen av dem i biler, andre til fots, for å feire de politiske endringene.

Demonstrantene jublet over at president Omar al-Bashir ble avsatt torsdag etter 30 år ved makten, men de likte dårlig at mange av hans nærmeste medarbeidere fortsatte i mektige posisjoner.

Sent fredag kveld gikk også tidligere forsvarsminister Awad Ibnouf av etter å ha ledet den nye militærjuntaen i kun ett døgn. Og lørdag var det altså sikkerhetssjefens tur.

Militærjuntaen sier den ønsker en overgang til en sivil regjering, men samtidig er det innført unntakstilstand og portforbud. Juntaen har også gitt beskjed om at den vil beholde makten i to år.

Demonstrantene har lovet å fortsette protestene til en sivil regjering er på plass.

