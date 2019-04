Syriske medier: Israel angrep militærbase i Hama-provinsen i Syria

utenriks

Syriske statlige medier melder at tre stridende ble drept, og at angrepet førte til materielle skader.

Ifølge en kilde med nær tilknytning til den syriske regjeringen var målene rettet mot en militær skole og en militær treningsleir i provinsen Hama. Angrepet ble gjennomført tidlig lørdag morgen før soloppgang.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Sana brukte de israelske jagerflyene libanesisk luftrom under angrepet. En militær kilde sier at enkelte av de israelske rakettene ble skutt ned før de traff målet.

Den iranske Revolusjonsgarden har deltatt i krigen i Syria på president Bashar al-Assads side siden 2011. President Donald Trump erklærte i forrige uke at styrken skal regnes som en utenlandsk terrororganisasjon i USA. Det er første gang at USA har stemplet et annet lands væpnede styrker som en terrororganisasjon.

Israel regner Iran som en sikkerhetstrussel, og har varslet at landet ikke vil tolerere at iranske styrker befinner seg i nærheten av den israelske grensen.

Israel har flere ganger tidligere gjennomført angrep mot militære mål i Syria.

