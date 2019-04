Tusener demonstrerer mot Serbias president

utenriks

Politiet sa at rundt 7.500 mennesker hadde møtt fram til demonstrasjonen i Beograd, men opposisjonen mener at det var titusener til stede.

-Tyver, tyver, ropte demonstrantene mens talerne anklaget myndighetene for å være korrupte og for å undertrykke pressefriheten.

Det har vært demonstrasjoner hver uke siden desember mot det opposisjonen mener er en sakte glidning mot autoritært styre.

Opposisjonsledere hevder at myndighetene aktivt forsøkte å hindre folk i å reise til Beograd for å demonstrere. I flere byer og tettsteder sier lokale medier at busselskaper nektet å leie ut busser til opposisjon av frykt for å komme på kant med myndighetene.

Medlemmer og tilhengere av det konservative partiet til Vucic, som er en tidligere ultranasjonalist som er blitt Europa-orientert, barrikaderte seg inne i nasjonalforsamlingen og rådhus rundt om i landet, angivelig for å hindre «fascister og bøller» i å storme dem.

Spenningen har økt hele uka siden myndighetene og medier som støtter myndighetene, har beskyldt opposisjonen for å ville storme statlige institusjoner og overta makten, trass i at alle demonstrasjonene hittil har vært fredelige.

