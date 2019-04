Vietnamesisk kvinne snart fri etter å ha blitt dømt for angrep på Kim Jong-nam

utenriks

Det opplyser advokaten hennes lørdag. Beslutningen innebærer at Doan Thi Houng (30) blir satt fri én dag tidligere enn antatt. Hun kommer straks til å bli satt på et fly hjem til Hanoi, oppgir advokaten Salim Bashir.

Også en indonesisk kvinne, 26 år gamle Siti Aisyah, ble pågrepet og siktet for å ha drept Kim Jong-nam med nervegift 13. februar 2017.

Hun ble løslatt 11. mars og reiste straks hjem til Indonesia

Mens tiltalen mot Aisyah ble frafalt, ble Doan Thi Houng dømt til tre år og fire måneders fengsel for å ha skadet Kim Jong-nam med et farlig våpen.

Da dommen falt 1. april, bestemte imidlertid dommeren at straffen skulle reduseres med en tredel, og at tiden hun hadde sittet i varetekt skulle trekkes ifra.

Begge kvinnene har forklart at de trodde stoffet de smurte i ansiktet på Kim, var babyolje, og at det hele var et TV-stunt.

