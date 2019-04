Demokrater forsvarer muslimsk politiker etter at Trump delte video

utenriks

Omar tilhører Demokratene og er den første muslimske kvinnen i Representantenes hus noensinne.

Videoen som presidenten delte på Twitter fredag, er redigert slik at det kan se ut som om Omar bagatelliserer terrorangrepet 11. september 2001.

Speaker i Representantenes hus, Nancy Pelosi, kritiserer Trump for å ha brukt de vonde bildene fra terrorangrepet til et politisk angrep, men nevner ikke Omar.

Presidentkandidaten Elizabeth Warren anklager Trump for å forsøke å oppildne til vold og skape splittelse, mens senator Bernie Sanders framholder at «Omar ikke vil vike tilbake for Trumps rasisme og hat, og det vil ikke vi heller».

Bilder av flyene

Den aktuelle videosnutten viser utdrag fra en tale Omar holdt i Council on American-Islamic Relations (CAIR) 23. mars.

Der refererer hun til terrorangrepet som noe som «enkelte mennesker gjorde». Videoen inneholder også bilder av de kaprede flyene idet de treffer tvillingtårnene. I tillegg har Trump sendt ut en melding der det står: «VI VIL ALDRI GLEMME!»

Men videoen inneholder ikke hele sitatet eller sammenhengen det ble sagt i.

– Annenrangs borgere

Omars poeng så ut til å være at muslimer opplevde å miste sine sivile rettigheter etter angrepet på grunn av hva en mindre gruppe mennesker hadde gjort.

– Altfor lenge har vi levd med ubehaget ved å være annenrangs borgere, og ærlig talt, jeg er lei av det, og hver eneste muslim i dette landet bør være lei av det, sa hun i talen.

– CAIR ble etablert etter 11. september fordi de erkjente at enkelte mennesker gjorde noe og at vi alle begynte å miste tilgangen til våre sivile rettigheter, sier hun videre.

