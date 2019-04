Flere partier vil at Sverige henter hjem IS-barn

utenriks

Partiene retter hard kritikk mot regjeringen, men har samtidig problemer med å si hvordan returen skal gjennomføres.

Bildene fra Syria av de sju små barna til den avdøde nordmannen og IS-krigeren Michael Skråmo og hans svenske kone, som også er død, har ført til debatt både i Sverige og Norge.

Barna befinner seg i flyktningleiren al-Hol i den kurdiskkontrollerte delen av Syria, og flere av dem er sterkt underernærte og syke.

Fredag uttalte utenriksminister Margot Wallström at barna hvis mulig skal føres til Sverige. Tidligere har regjeringens holdning vært at de som vil ha konsulær hjelp, må møte fram på en svensk ambassade eller et konsulat.

Både Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna og Liberalerna mener at den sosialdemokratiske regjeringen må gjøre mer for å få barna hjem til Sverige.

Moderaterna framholder på sin side at saken er «svært kompleks», og at det er vanskelig for svenske myndigheter å operere i et krigsområde.

Sverigedemokraterna mener at fokus må være å garantere sikkerheten i Sverige, og påpeker samtidig at alle under 18 år regnes som barn, og at noen av disse har gjort seg skyldige i terror.

Andre land, som Frankrike og Tyskland, har ifølge Redd Barna tatt vare på IS-barn som enten er foreldreløse eller etterlatt av sine foreldre.

Chile skal ha tilbudt Sverige å hjelpe til med evakueringen av barna.

Morfaren til Skråmos sju barn, Patricio Galvez, fikk mandag møte sine barnebarn i tre timer. Han befinner seg nå i Arbil i Irak.

