Liberal ordfører vil bli Demokratenes presidentkandidat

utenriks

Buttigieg er ordfører i South Bend, en by med drøyt 100.000 innbyggere i delstaten Indiana. Nasjonalt var den åpent homofile krigsveteranen lenge ukjent for de fleste, men de siste månedene har han blitt stadig mer kjent og fått en betydelig tilhengerskare, ikke minst gjennom sosiale medier.

Med hyppige opptredener på nasjonalt fjernsyn har 37-åringen levert sitt hovedbudskap om at landet trenger «en ny generasjon ledere».

– Endringskraften i landet vårt er i dag tektonisk, sa Buttigieg da han som ventet kunngjorde sitt kandidatur i på en tidligere bilfabrikk i South Bend søndag.

– Disse kreftene bidrar til å forklare hva som gjorde dagens presidentskap mulig. Det er derfor det på dette tidspunktet ikke bare handler om å vinne et valg – det handler om å vinne en æra, sa ordføreren.

Historisk

I talen gikk han til angrep på president Donald Trump, som han mener selger et «umulig løfte om at vi kan vende tilbake til en svunnen tid som aldri var så storartet som det hevdes».

37-åringen utfordrer et tosifret antall demokratiske politikere som kjemper om å få stille som partiets presidentkandidat mot Republikanernes Donald Trump i 2020.

Dersom Buttigieg, som giftet seg med sin mann Chasten i fjor, skulle nå til topps i 2020, vil han bli historisk på flere vis. Han vil både bli den første åpent homofile presidentkandidaten fra et av de store partiene, den første ordføreren som går rett til Det hvite hus, og den yngste personen som blir president.

Åtte språk

Buttigieg snakker åtte språk, spiller klassisk piano og har bakgrunn som etterretningsoffiser og konsulent. Han har studert ved prestisjetunge Harvard og er dessuten Rhodes-stipendiat fra universitetet i Oxford, der han studerte filosofi, politikk og økonomi.

Buttigieg har vært en populær ordfører i South Bend siden 2012. Byen omtales som en venstrevridd boble i USAs såkalte rustbelte. Gjennom en ungdommelig, progressiv appell med vekt på sin kristne tro og seksuelle identitet har 37-åringen den siste tiden bykset fram på meningsmålingene.

– Jeg erkjenner at det er dristig å gjøre dette som en ordfører fra Midtvesten oppvokst på 2000-tallet. Det er mer enn litt vågalt å sikte mot landets høyeste embete i en alder av 37, sa Buttigieg til tilhengerne søndag.

60 millioner innsamlet

Buttigieg har scoret høyt på målingene i Iowa og New Hampshire, de første delstatene som holder nominasjonsvalg for Demokratene. Han har så langt samlet inn nesten 60 millioner kroner til valgkampen.

Blant overskriftene han har skapt så langt, er da han utfordret visepresident Mike Pences konservative syn på likekjønnet ekteskap og rettigheter for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

– Det jeg vil at verdens Mike Pencer skal forstå, er at hvis du har et problem med den jeg er, så er det ikke meg du må krangle med. Det må du ta med min skaper, sa Buttigieg.

(©NTB)