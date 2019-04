Sang «Tuppen og Lillemor» for Bibi Andersson før hun døde

utenriks

Andersson døde søndag, bekrefter familien til svenske medier.

Bibi Andersson, døpt Berit Elisabet, debuterte som skuespiller allerede som 15-åring og er kanskje mest kjent for sin medvirkning i flere av Ingmar Bergmans filmer, blant annet «Persona» der hun spilte mot blant andre Liv Ullmann, «Jordbærstredet» og «Det sjuende seglet».

Tuppen og Lillemor

Liv Ullmann og Bibi Andersson har vært nære venninner siden de ble kjent tidlig i 20-årene. De møttes sist bare for en uke siden på sykehuset i Stockholm. Da sang Liv Ullmann «Tuppen og Lillemor» for venninnen.

– I alle år, hvis det hadde skjedd meg noe, måtte jeg alltid til hjem til Bibi for å dele det, sier Ullmann som mener at begge følte at dette var siste gang.

– Vi var på sykehuset sammen med familien. Alle kjente at hun hadde en stor sorg i seg nå.

Gulbagge

Bibi Andersson var i en årrekke regnet som en av førstedamene i skandinavisk teater og har mottatt en rekke priser for sin skuespillerinnsats. Hun er også den eneste i Sverige som har vunnet Gulbagge-prisen, svenskenes Amanda, hele fire ganger.

– Bibi Andersson var gigantisk, en av Sveriges mest meritterte skuespillere, sier pressesjef Jan Göransson ved Svenska Filminstitutet til Göteborgs-Posten.

I 2006 ble hun tildelt den norske Ibsenstatuetten for sine tolkninger av Henrik Ibsens kvinneskikkelser, i anledning Ibsens 100-årsjubileum.

På 1980- og 1990-tallet fikk hun også stor oppmerksomhet for sitt engasjement for kvinne- og fredssaken. Blant annet bidro hun til hjelpearbeidet i det tidligere Jugoslavia da krigen på Balkan herjet.

I 2009 ble Andersson rammet av et kraftig slag som førte til at hun forsvant fra rampelyset.

Bibi Andersson etterlater seg ektemann og en datter.