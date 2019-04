Ecuadors president: Assange ville opprette «spionsenter»

utenriks

I et intervju med den britiske avisa The Guardian søndag sier den ecuadorianske presidenten at grunnleggeren av WikiLeaks prøvde å opprette et «senter for spionasje» innenfor veggene til Ecuadors ambassade i London, der han hadde fått søke tilflukt.

– Det er uheldig at det fra vårt territorium og med tillatelse fra den forrige regjeringen er gitt fasiliteter for å forstyrre prosesser i andre stater i den ecuadorianske ambassaden i London, erkjenner Lenín Moreno i intervjuet.

– Vi kan ikke tillate at vårt hus, som har åpnet sine dører, får bli senter for spionasje, legger Moreno til.

Han påpeker at avgjørelsen er basert på internasjonal lov, ikke Ecuadors.

– Ikke sant

Advokaten til Julian Assange, Jennifer Robinson, har ikke kommentert påstandene om spionasjesenter, men reagerte søndag sterkt på Ecuadors andre påstander om hvordan hennes klient oppførte seg på landets ambassade i London, inkludert at han skal ha klint avføring på veggene.

Ecuadorianske myndigheter har også hevdet at Assange lot være å skylle ned på toalettet, at han lot skittent undertøy ligge på badet, at han ikke vasket opp etter seg og at han lot komfyren stå på.

– Ecuador har kommet med disse beskyldningene for å rettferdiggjøre den ulovlige og usedvanlige handlingen det er å la politiet komme inn i ambassaden, sa Robinson til Sky News.

Etter gjentatt press fra journalister om det ligger sannhet bak anklagene fra Ecuador mot Assange svarte Robinson:

– Det er ikke sant.

Redd for USA

Moreno ble valgt til president i 2017. Assange har vært under beskyttelse ved ambassaden i London i nesten sju år, før han i forrige uke ble fratatt beskyttelsen etter det Ecuador da omtalte som gjentatte brudd på asylbetingelsene. Han ble pågrepet torsdag.

President Moreno sier han har fått skriftlige forsikringer fra britiske myndigheter om at alle Assanges grunnleggende rettigheter vil bli respektert etter pågripelsen, inkludert at han ikke vil bli utlevert til noe sted der han risikerer dødsstraff.

Det store spørsmålet nå er hvilket land han vil bli utlevert til. Robinson sier Assange vil samarbeide med svenske myndigheter hvis de gjenopptar etterforskningen av voldtektsanklagene mot ham, og at han aldri har prøvd å flykte fra svensk rettsvesen. Å søke tilflukt i Ecuadors ambassade handlet om å komme seg unna amerikansk urettferdighet, sier forsvareren til Sky News.

USA har siktet Assange for datahacking og begjært ham utlevert på grunn av WikiLeaks rolle i lekkasjen av hundretusener av hemmeligstemplede amerikanske dokumenter.

