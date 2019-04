Trump: – Boeing bør finne på et nytt navn

utenriks

– Hva vet jeg om markedsføring, kanskje ingenting (men jeg ble president!), men hvis jeg var Boeing, ville jeg ha FIKSET Boeing 737 MAX, puttet på noen gode funksjoner, & rebrandet hele flyet med et nytt navn, skriver USAs president Donald Trump på Twitter.

– Ingen produkter har måttet lide som dette. Men igjen, hva i huleste vet jeg?, fortsetter han.

737 MAX-flyene til den amerikanske flyprodusenten Boeing har blitt satt på bakken av luftfartsmyndigheter verden over etter flyulykken med en 737 MAX 8-maskin i Etiopia i mars der 157 mennesker omkom.

I oktober i fjor mistet 189 mennesker livet da et fly av ssamme type styrtet i Indonesia.

12. april uttalte selskapet at de har gjort 96 tester av en programvareoppdatering i 737 MAX-modellene, og at flere tester vil foretas de neste ukene. En feil i det såkalte MCAS-programvaren mistenkes for å ha vært en medvirkende årsak til at flyene styrtet.

(©NTB)