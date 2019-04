14 års fengsel for Frode Berg

utenriks

Frode Berg skal sone straffen i et høysikkerhetsfengsel, ifølge dommen.

Nå har nordmannen ti dager på seg til å anke dommen, opplyste dommerne i byretten i Moskva da dommen ble forkynt like før klokka 11 tirsdag.

Det er imidlertid allerede klart at Berg ikke kommer til å anke dommen, opplyser hans forsvarer Ilja Novikov. En anke kunne ha forsinket prosessen med å få Frode Berg hjem til Norge.

– Berg var ikke sjokkert. Han forholder seg rolig, og håper at norske myndigheter vil ta grep. Det er behov for diplomatiske tiltak. Også Russlands president kan benåde ham, sier Novikov.

Berg vil nå be om å få benådning av president Vladimir Putin. Benådningsbrevet fra advokaten blir trolig skrevet rett etter dommen.

496 dager

Dommen skulle egentlig forkynnes klokka 8.30 norsk tid, men først to timer seinere ankom Berg byretten i Moskva.

Iført svart dress og hvit skjorte tok den pensjonerte grenseinspektøren plass i glassburet i rettssal 507. De 496 dagene Berg har sittet i varetekt skal trekkes fra dommen.

Bare minutter etter at dommen var forkynt, ble han brakt ut av rettssalen og ført tilbake til Lefortovo-fengselet, der han har sittet i varetekt siden pågripelsen.

Strategi

Også Bergs norske forsvarer Brynjulf Risnes er til stede i Moskva. Han har ikke fått møte Berg, men skal utarbeide en strategi for den videre prosessen sammen med Novikov. Det er to formelle spor de kan forfølge: Benådning eller soningsoverføring.

Statsminister Erna Solberg (H) besøkte Russland i forrige uke, der hun blant annet møtte president Vladimir Putin.

På spørsmål fra pressen i etterkant av møtet utelukket ikke Putin en benådning av Berg, men understreket samtidig at det først må foreligge en dom.

– Godt tegn

Novikov tror Putins kommentar er et godt tegn.

– Det er et godt tegn at Putin selv nevnte saken og er klar over den, sier Novikov.

Berg ble pågrepet i Moskva 5. desember 2017 og har siden sittet i Lefortovo-fengselet i Moskva. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener han var på spionoppdrag da han ble pågrepet. Berg har sagt seg ikke skyldig etter spionasjetiltalen, men han har erkjent kontakt med norsk etterretning i forkant av reisen.

Innholdet i tiltalen mot Frode Berg har vært holdt hemmelig.

