Frode Berg anker ikke dommen i spionsaken

utenriks

Berg skal be om å få benådning av Russlands president Vladimir Putin. Dommen vil bli rettskraftig i slutten av april.

– Først da kan Frode Berg søke om benådning, sier forsvarer Ilja Novikov til NRK.

Han sier det er behov for diplomatiske tiltak.

Dommen, som var i tråd med aktors påstand, falt like før klokken 11 tirsdag. Frode Berg ble raskt brakt ut av rettssalen, hvor han kom to timer etter planen.

Novikov varslet i forkant av dommen at han anbefalte Berg å be om benådning.

Han sa at lengden på fengselsstraffen ikke er det viktige, men hvor god jobb diplomatiet gjør, ifølge Dagbladet.

Statsminister Erna Solberg (H) besøkte Russland i forrige uke, der hun blant annet møtte president Vladimir Putin.

På spørsmål fra pressen i etterkant av møtet utelukket ikke Putin en benådning av Berg, men understreket samtidig at det først må foreligge en dom.

Novikov tror Putins kommentar er et godt tegn.

– Det er et godt tegn at Putin selv nevnte saken og er klar over den, sa Novikov før domsavsigelsen.