Frode Berg er på vei til byretten i Moskva

utenriks

Tirsdag morgen ankom Frode Bergs russiske forsvarer Ilja Novikov byretten i Moskva. Han sier det ikke er spørsmål om hvor mange år Berg får, men hvor god jobb diplomatiet gjør.

– Jeg anbefaler Frode å be Putin om benådning, sier Novikov til Dagbladet.

Benådningsbrevet fra advokaten blir trolig skrevet rett etter dommen.

Statsminister Erna Solberg (H) besøkte Russland i forrige uke, der hun blant annet møtte president Vladimir Putin.

På spørsmål fra pressen i etterkant av møtet utelukket ikke Putin en benådning av Berg, men understreket samtidig at det først må foreligge en dom. Novikov tror Putins kommentar er et godt tegn.

– Det er et godt tegn at Putin selv nevnte saken og er klar over den, sier Novikov.

Tror på mildere dom

Også Bergs norske forsvarer Brynjulf Risnes er til stede i Moskva.

Få tror at den pensjonerte grenseinspektøren vil bli frikjent. Aktor har lagt ned påstand om 14 års fengsel, men Risnes tror dommen kan bli mildere.

– Det er ikke usannsynlig at det kan bli en litt mildere dom, uttalte Risnes nylig til NTB.

Innholdet i tiltalen mot Frode Berg er hemmelig. Saken startet 2. april i byretten i Moskva med at fengslingen av nordmannen formelt ble forlenget med 6 måneder. Etter én dag med bevisførsel holdt aktoratet og forsvarerne sine sluttprosedyrer 9. april, før domstolen fikk en knapp uke på seg til å formulere dommen.

Konsulærsak

Utenriksdepartementet, som uttaler seg om saken på vegne av norske myndigheter, ville mandag ikke kommentere hva som vil skje og hvilke grep Norge vil ta etter at dommen har falt. Men etter det NTB har grunn til å tro, vil saken fortsatt bli behandlet som en konsulærsak.

Berg ble pågrepet i Moskva 5. desember 2017 og har siden sittet i Lefortovo-fengselet i Moskva. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener han var på spionoppdrag da han ble pågrepet. Berg har sagt seg ikke skyldig etter spionasjetiltalen, men han har erkjent kontakt med norsk etterretning i forkant av reisen.

(©NTB)