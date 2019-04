Notre-Dame med store brannskader – Macron lover gjenoppbygging

utenriks

Brannalarmen gikk ved 18.50-tiden mandag kveld, og flammer og tykk røyk veltet opp fra den berømte kirkebygningen. Inne i kirken var det forberedelser til påskehøytiden og katolske seremonier om Jesu død og oppstandelse da de besøkende måtte evakuere bygget. Kampen mot flammene pågikk intenst i flere timer, og det var lenge uvisst Paris-ikonet kunne reddes i det hele tatt. Men ved 23-tiden opplyste brannsjefen i Paris, Jean-Claude Gallet, at reisverket og de to tårnene i katedralen trolig er reddet.

President Emmanuel Macron besøkte brannåstedet og holdt en kort tale sent mandag kveld foran Notre-Dame, følelsesladet og med tårer i øynene.

– Det verste er unngått, sa Macron.

Samler inn

Den gotiske Notre-Dame-katedralen er en av de mest kjente turistattraksjonene i Europa med rundt 14 millioner besøkende hvert år. Katedralen ble bygget i 1163 og er blitt bygget på i flere omganger. Notre-Dame ligger på øya Ile de la Cité i elven Seinen midt i Paris.

– Den er vår historie, vår litteratur, våre fantasier, stedet der vi har opplevd alle våre største øyeblikk. Vi vil gjenoppbygge Notre-Dame sammen, sa presidenten.

Han la deretter til at han vil hente inn de beste talentene til arbeidet og be om internasjonal hjelp. En internasjonal innsamlingsaksjon for å gjenoppbygge Notre-Dame vil lanseres allerede tirsdag.

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, UNESCO, var for øvrig ute allerede mandag kveld og sa at det vil støtte Frankrike i arbeidet med å få gjenoppbygget Notre-Dame.

Katedralen har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1991.

Fra hele verdens strømmer sympatierklæringene inn fra statsledere og kjente kulturpersonligheter.

Parisere i sjokk

Mens brannen var på sitt verste stimlet tusenvis av parisere og turister sammen i gatene og langs Seinen. Ved 20-tiden kunne man ifølge nyhetsbyrået AFP høre gisp fra folkemengden da de ble vitner til at spiret og store deler av taket kollapset. Én time senere spredte brannen seg til et av katedralens to ikoniske 69 meter høye tårn.

Bilder fra den franske hovedstaden viser gråtende parisere i sjokk, og erkebiskopen i Paris oppfordrer prestene til å ringe med kirkeklokkene, og til å åpne kirkene sine for bønn for katedralen.

Grupper av mennesker sang «Ave Maria» og andre salmer spontant i kor mens tårene rant.

– Folk er målløse

Norske Nina Sandaker Wehn er i den franske hovedstaden på ferie med sin mann og deres to barn. Da familien oppdaget brannen, sto det kjente landemerket i enorme flammer. Wehn beskrev gater stappfulle med folk.

– Folk er målløse og i sjokk. De er triste og lei seg, men det er helt stille og rolig i gatene – alle står og ser på, sa hun til NTB.

Den norske turisten sier at det til tross for den kraftige brannen, var klar luft ved 21-tiden. Hun sa at røyken steg rett opp.

Restaurering

Det har den siste tiden pågått restaureringsarbeider på taket av katedralen, og ifølge brannvesenet kan brannen være knyttet til dette.

Det er meldt om at én brannmann er skadd i brannen, ifølge Reuters.

Påtalemyndigheten sier i en uttalelse mandag kveld at de etterforsker brannen i Paris-ikonet som en ulykke per nå.

De utelukker på nåværende tidspunkt at det er snakk om brannstiftelse, inkludert mulige terrorrelaterte motiver.

I tillegg til å få kontroll på flammene har redningsmannskapene forsøkt å redde den verdifulle kunsten som er oppbevart i kirken. Det er ennå ikke kjent hvor mye av dette arbeidet som har lyktes.

