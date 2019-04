Politikere roper varsku om brannfare i britenes parlamentsbygning

utenriks

– Vi har brukt altfor lang tid på å iverksette sikkerhetstiltak mot brann, skriver Labour-politiker Chris Bryant på Twitter.

– Deler av bygningen er like gammel som Notre-Dame, og vi må være sikre på at vi tar alle forholdsregler rundt brannsikkerhet når store bygningsarbeider pågår, fortsetter Bryant.

Den største delen av parlamentsbygningen i London er fra 1800-tallet, men noen deler av bygningen er rundt 900 år gammel. Parlamentarikerne i Storbritannia vil om rundt fem års tid måtte forlate bygningen, som etter planen skal renoveres.

Labour-politiker Anna Turley skriver på Twitter at en ingeniørvenn av henne som har sett på det elektriske anlegget i bygningen, beskriver det som en tikkende bombe.

– Det kan skje en brannkatastrofe når som helst, skriver hun.

Også statsminister Theresa Mays nestkommanderende David Lidington advarte i en kronikk i forrige uke om at ettersom tiden går, øker risikoen for en katastrofebrann i bygningen.

– Flere ganger i fjor falt det biter av mursteiner falt ned. Det er veldig flaks at ingen har blitt skadd, skrev han.

– Det elektriske anlegget, rørene, varme og avløpssystemet er langt over sin beregnede levetid. Denne hendelsen viste igjen at det er behov for en renovering av Palace of Westminster, sier Lidington tirsdag.

(©NTB)