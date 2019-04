Frankrike utlyser internasjonal arkitektkonkurranse om Notre-Dame

utenriks

Sammen med store deler av taket på katedralen gikk hovedspiret tapt i brannen mandag kveld og natt til tirsdag.

Onsdag holdt den franske regjeringen et ekstraordinært møte for å diskutere gjenoppbyggingen av Notre-Dame. President Emmanuel Macron har lovet at katedralen skal være gjenreist innen fem år, enda vakrere enn den var.

Statsminister Philippe sier målet med arkitektkonkurransen er å «gi Notre-Dame et spir som er tilpasset teknikken og utfordringene vi har i dag».

Han legger til at myndighetene foreløpig ikke har noe anslag på totalsummen for renovering av katedralen.

– Dette er åpenbart en massiv utfordring, og et historisk ansvar, sier Philippe.

