Krisehjelp fra Røde Kors er kommet fram til Venezuela

– Det er med stor glede og ansvar vi ønsker å informere om at i dette øyeblikk ankommer den første forsendelsen med humanitær hjelp fra Røde Kors til Venezuela, tvitret Røde Kors i landet tirsdag, lokal tid.

Også lokale medier meldte at fly med nødhjelp om bord var landet på Maiquetia-flyplassen nær Caracas.

Forsendelsene inneholder blant annet medisinsk utstyr og elektriske generatorer som skal distribueres til sykehus i hele landet, noe organisasjonen understreker vil skje «i tråd med bevegelsens fundamentale prinsipper om nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet».

Røde Kors-arbeidere distribuerte rent drikkevann og vannrensetabletter i Caracas allerede tirsdag. Lettede personer ble intervjuet på TV.

Venezuela har opplevd gjentatte strømbrudd, noe som ikke minst har fått følger for sykehus og der livsviktige maskiner og apparater ikke har kunnet brukes og behandlinger er avbrutt.

ICRC kunngjorde i forrige uke at budsjettet for Venezuela er tredoblet til 24,6 millioner dollar, over 208 millioner kroner i etter dagens valutakurs, og at operasjonene i landet vil utvides i samråd med president Nicolás Maduro.

