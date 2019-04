Netanyahu ventes å få regjeringsoppdraget i Israel

utenriks

Tross kamp til døra fra Benny Gantz' sentrumsallianse, stakk Netanyahu med hjelp av sine venner på høyresiden av med seieren i forrige ukes valg.

President Reuven Rivlin har holdt sine konsultasjoner med lederne for de ulike partifraksjonene i nasjonalforsamlingen Knesset denne uka, og skal onsdag kveld peke ut hvem han mener har best grunnlag for å få flertallet bak seg.

Etter alt å dømme blir det Netanyahu, som har støtte fra 65 av de 120 representantene i Knesset. Med det holder han stø kurs mot å bli Israels lengstsittende statsminister senere i år, selv om flere potensielle problemer henger over ham som en skygge.

I tillegg til at regjeringsforhandlingene med ytre høyre kan bli tøffe, kan Netanyahu potensielt bli tiltalt for bestikkelser, bedrageri og tillitsbrudd. Landets statsadvokat har kunngjort sin intensjon om å tiltale Netanyahu etter en framtidig høring. Skjer det, blir Netanyahu den første israelske statsministeren som har blitt tiltalt.

Flere analytikere mener Netanyahus beslutning om å lyse ut nyvalg ble tatt nettopp for å sikre at han hadde sterkere flertall i Knesset i møte med den potensielle tiltalen.

Netanyahu har hatt makten i 13 år. Hans avtroppende regjering ble sett på som Israels mest høyrevridde noensinne, og den neste ventes å være av samme art – om ikke enda lengre til høyre.

