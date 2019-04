Putin skal selv vurdere om Frode Berg skal benådes, sier presidentens talsperson

utenriks

Ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS er det presidentens talsmann Dmitrij Peskov som opplyser dette. Det melder Aftenposten.

Forutsetningen er at Frode Berg søker om benådning og at det skjer via ordinære kanaler.

– Hvis slik forespørsel blir innlevert og går gjennom alle steg, vil statsoverhodet ta avgjørelsen, opplyser Peskov.

Han legger til at det ikke er noen spesielle restriksjoner knyttet til denne spesielle saken.

Både Bergs norske advokat Brynjulf Risnes og hans russiske forsvarer Ilja Novikov har sagt at de skal sende en benådningssøknad til Putin umiddelbart.

