Tyskland nedjusterer vekstprognosen ytterligere

I 2017 var veksten på 2,2 prosent. I fjor falt den til 1,5 prosent.

I år hadde den tyske regjeringen i utgangspunktet regnet med en vekst på 1,8 prosent, men de så seg nødt til å nedjustere den til 1 prosent i slutten av januar. Onsdag ble den halvert til 0,5 prosent.

– Den økonomiske utviklingen i Tyskland har kjølt seg ned siden midten av i fjor, sa Tysklands finansminister Peter Altmaier da han la fram tallene.

Han la til at den nåværende svakheten i tysk økonomi «bør være en vekker» for å iverksette tiltak for mer vekst.

