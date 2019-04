Demokratene ber Mueller snarest møte i Kongressen

utenriks

Leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, og Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, retter torsdag krass kritikk mot justisminister William Barrs håndtering av Muellers rapport.

– Den partipolitiske håndteringen har resultert i en tillitskrise hva angår hans uavhengighet og upartiskhet, sier Schumer og Pelosi.

Den felles uttalelsen kom få timer før Barr skulle publisere en sladdet versjon av Muellers etterforskningsrapport, samt holde en pressekonferanse for anledningen.

Selv om Barr for lengst har slått fast at Mueller-granskingen ikke avslørte noen kriminell sammensvergelse mellom Donald Trumps valgkampstab og Russland, er den politiske kampen om rapporten langt fra over.

Pelosi og Schumer kritiserer det de mener er en plan for å «spinne rapporten på en pressekonferanse» før Kongressen og folket får innsyn i den nesten 400 sider lange rapporten.

– Det amerikanske folket fortjener å høre sannheten, sier de to.

Samtaler med Det hvite hus

The New York Times meldte tidligere torsdag at Det hvite hus har hatt flere diskusjoner om Mueller-rapporten med folk i justisdepartementet i forkant av offentliggjøringen.

Justiskomiteens demokratiske leder i Representantenes hus, Jerry Nadler, sier han er dypt bekymret over meldingene. Han reagerer også kraftig på at rapporten først skal offentliggjøres etter Barrs presseseanse.

President Donald Trump, som har luftet ideen om å holde sin egen pressekonferanse torsdag, klaget samme morgen på Twitter over det han kaller «den største politiske skrønen noensinne».

Ikke bevis

Mueller leverte 22. mars sin sluttrapport fra den 22 måneder lange granskingen av antatt russisk valginnblanding. To dager senere offentliggjorde justisminister Barr et fire sider langt sammendrag som han selv har forfattet.

Der konstateres det at spesialetterforskeren har funnet bevis for at Russland forsøkte å påvirke valget, men at Mueller ikke har funnet bevis for noe samarbeid mellom Trumps valgkampstab og Russland.

Barr slo videre fast at det ikke finnes bevis for å sikte Trump for innblanding i etterforskningen. Demokratene har imidlertid ikke slått seg til ro med det, og detaljer i Mueller-rapporten kan bidra til å avgjøre om de vil jobbe for å stille presidenten for riksrett.

