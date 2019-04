HRW: Omfattende tortur av fanger i Mosul

utenriks

Menneskerettighetsorganisasjonen dokumenterte i en rapport tidligere i år omfattende mishandling og tortur av innsatte i Mosul, blant annet i Faisaliya-fengselet.

Human Rights Watch oversendte rapporten til den irakiske statsministeren, utenriksministeren og innenriksministeren, men fikk aldri svar.

– Dersom den irakiske regjeringen overser troverdige rapporter om tortur, kommer det ikke som noen overraskelse at disse overgrepene fortsetter, slår nestlederen for organisasjonens virksomhet i Midtøsten, Lama Fakih, fast.

– Hva skal egentlig til for at myndighetene tar anklager om tortur på alvor, spør han.

Torturen fortsetter

En ny rapport fra Human Rights Watch dokumenterer at torturen av innsatte i Mosul fortsetter.

En tidligere innsatt i Faisaliya-fengselet forteller hvordan vakter kler innsatte nakne, for deretter å slå løs under fotsålene med plastslanger helt til de «tilstår» å være tilknyttet den ytterliggående islamistgruppa IS:

Den tidligere fangen forteller også om vanntortur, såkalt waterboarding, samt at innsatte henges fra taket med hendene bakbundet.

Tynne beviser

Faisaliya-fengselet ligger øst for Mosul, som ble gjenerobret fra IS i slutten av 2017. Tusenvis av irakere og flere hundre utlendinger er siden stilt for retten i Irak, anklaget for å ha vært tilknyttet IS.

Bevisene mot mange av dem er ifølge Human Rights Watch ofte tynne, og rettssakene bærer preg av manglende rettssikkerhet for de tiltalte.

Irakiske dommere unnlater også ofte å granske rapporter om tilståelser avgitt under tortur, ifølge organisasjonen.

(©NTB)