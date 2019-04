Nord-Korea hevder de har testet nytt presisjonsvåpen

utenriks

– Denne begivenheten har en stor betydning for kampevnen til folkets hær, sier Nord-Koreas leder Kim Jong-un, ifølge nyhetsbyrået.

KNCA spesifiserer ikke når testskytingen skal ha skjedd. Det kommer heller ikke fram hva slags våpen dette gjelder. CNN får opplyst fra to ikke navngitte tjenestemenn i det amerikanske forsvaret at to sentrale amerikanske hovedkommandoer ikke har registrert rakettaktivitet fra Nord-Korea.

Den nordkoreanske kunngjøringen kommer kort tid etter at flere, blant dem Sør-Korea, har hevdet at Nord-Korea den siste tiden har gjenoppbygget minst ett anlegg for oppskyting av satellitter og raketter.

USAs president Donald Trump og Kim utviklet i fjor en forsonende tone som har ført til to toppmøter i henholdsvis Singapore og Vietnam. Det har også kommet nordkoreanske lovnader om atomnedrustning og nye diplomatiske relasjoner til både Sør-Korea og omverden.

Vietnam-toppmøtet ble imidlertid plutselig avbrutt, uten at partene undertegnet en avtale om stans i aktiviteten ved det nordkoreanske atomanlegget i Yongbyon i bytte mot sanksjonslette, slik planen var.

(©NTB)