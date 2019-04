Over 200 drept i kamper om Libyas hovedstad

utenriks

Kampene brøt ut 4. april da krigsherren Khalifa Haftar startet en militæroffensiv for å erobre Tripoli.

Byen er hovedsete for den FN-støttede regjeringen i det krigsherjede nordafrikanske landet.

WHO oppjusterte dødstallet torsdag og sa samtidig at deres helse- og kirurgteam vil fortsette innsatsen på feltsykehus nær fronten. Det er uklart hvor mange av ofrene som er sivile.

Over 25.000 mennesker er blitt drevet på flukt som følge av kampene mellom Tripoli-regjeringens styrker og Haftars milits sør for Tripoli. Bare det siste døgnet har 4.500 flyktet, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Boligområder angrepet

– Tripoli har vært åsted for de kraftigste kampene siden offensiven brøt ut, med vilkårlige rakettangrep på et tett befolket nabolag i hovedstaden, sier FN-talsmann Stephane Dujarric.

Onsdag ble minst seks sivile drept i kraftige artilleriangrep mot et boligområde i Tripoli, ifølge kilder i helsevesenet.

Haftar er alliert med en rivaliserende regjering med base øst i landet.

FN frykter kampene vil utvikle seg til full borgerkrig i det oljerike landet, som har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med støtte fra NATO og Norge styrtet diktator Muammar Gaddafi i 2011.

Splittet sikkerhetsråd

General Haftar, som leder den mektige militsen LNA, har prøvd å selge inn militæroffensiven som en «krig mot terrorisme» og avfeid oppfordringer fra blant andre USA og FN om å stanse kampene.

FNs sikkerhetsråd er splittet om hvordan de skal håndtere krisen. Forhandlinger om en resolusjon fra Storbritannia som tok til orde for våpenhvile, brøt sammen onsdag. Rådet skulle etter planen samles igjen torsdag.

Haftar har mektige allierte i nabolandet Egypt, samt De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia. Russland og Frankrike, som begge har vetomakt i Sikkerhetsrådet, har tidligere hyllet Haftars innsats mot væpnede islamister på slagmarken sør i Libya.

(©NTB)