Pave Frans vasket føttene på innsatte

utenriks

I evangeliet etter Johannes heter det at Jesus vasket de tolv disiplenes føtter før det siste måltidet for å vise at herren ikke er større enn sin tjener.

Torsdagens årvisse seremoni fant under tidligere paver sted i Peterskirken, men pave Frans mener den katolske kirke må rette blikket utover og har også tidligere år besøkt fengsler for å vaske innsattes føtter.

Torsdag var turen kommet til Velletroi-fengselet 50 kilometer sørøst for Roma, der paven foruten å holde messe også tok seg god tid til å snakke med både innsatte og ansatte.

Tre av de innsatte som fikk føttene vasket av paven kom fra henholdsvis Elfenbenskysten, Brasil og Marokko, mens de øvrige ni var italienere.

